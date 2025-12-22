Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подолы, Березовка и Купянск-Узловой в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина Iveco итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18