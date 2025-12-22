Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 22.12.2025 (обновлено: 13:07 22.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 22.12.2025
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
россия, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряло до 215 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подолы, Березовка и Купянск-Узловой в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина Iveco итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Харьковская область
Донецкая Народная Республика
Красный Лиман
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
