Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.