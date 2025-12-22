Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год - РИА Новости, 22.12.2025
Нижегородская область
 
15:33 22.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год
Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год
Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год
Законодательное собрание Нижегородской области своими решениями в 2025 году продолжило стабильное развитие региона, заявил спикер регионального парламента... РИА Новости, 22.12.2025
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
госдума рф
единая россия
нижегородская область
россия
Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год

Люлин подвел итоги 2025 г и рассказал о планах на будущее

© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиСпикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области своими решениями в 2025 году продолжило стабильное развитие региона, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Председатель законодательного собрания региона подвел итоги 2025 года и рассказал о планах на будущее. Он отметил, что за год на 12 заседаниях было принято около 200 законов и более 430 постановлений. Особое внимание уделялось поддержке семей с детьми, участников специальной военной операции, развитию экономики, промышленности, социальной сферы.
"2025 год прошёл под знаком 80-летия Победы. В честь этого события и в знак признательности послевоенных поколений решением регионального парламента всем нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области". Чтобы поощрить нижегородцев, оказывающих помощь нашим бойцам, и тех, кто восстанавливает мирную жизнь в новых регионах, депутаты учредили медаль "За поддержку специальной военной операции", которую ежегодно будут получать до 500 человек. На заключительном заседании парламентарии утвердили список награждаемых из 216 человек", - сказал Люлин.
Он отметил, что в течение года депутаты вместе с правительством региона работали с законом об областном бюджете, направляя дополнительные средства на обеспечение социальных обязательств, поддержку семей с детьми и развитие инфраструктуры. 2025 год завершился принятием бюджета на следующую трехлетку. Главный финансовый документ формировался в непростых экономических условиях. Принят закон о поддержке ответственного бизнеса, который вкладывает собственные средства в реализацию социальных и природоохранных проектов.
Главным событием в сфере социальной политики в уходящем году стало введение родительского основного дохода – так называемого "семейного капитала". Выплаты достигают миллиона рублей и позволяют мамам получать их ежемесячно как зарплату. Многодетные семьи получили право бесплатно парковать на платных парковках все свои автомобили, независимо от их количества. Дети-сироты получили дополнительную поддержку в виде региональной единовременной жилищной выплаты в 3,7 миллиона рублей. В 2025 году жильем будет обеспечено 785 детей-сирот благодаря сочетанию двух механизмов – прямых закупок жилья и предоставления жилищных сертификатов.
В 2025 году парламентом области принят закон, позволяющий предприятиям вкладывать собственные средства в строительство арендного жилья для своих работников. Это должно помочь в решении проблемы дефицита кадров. Чтобы решить проблему нехватки водителей общественного транспорта, нижегородские законодатели вышли с инициативой о возрождении в стране системы среднего профобразования по этой специальности. Принятый законодательным собранием в конце прошлого года закон об увеличении размера жилищной выплаты молодым специалистам сельскохозяйственных предприятий до 2 миллионов рублей заработал с 1 января 2025 года. Более 50 молодых специалистов уже подали свои заявки на получение субсидии.
По инициативе фракции "Единая Россия" в 2025 году принят закон области, запрещающий продажу энергетических напитков вблизи образовательных, культурных, социальных и спортивных учреждений. Нижегородские парламентарии также выступили с инициативой по ограничению распространения вейпов. "Депутаты законодательного собрания и Госдумы РФ от Нижегородской области направили поправки в федеральный закон, которые наделят субъекты РФ правом самостоятельно вводить ограничения или полный запрет. Если появятся нужные изменения, мы в приоритетном порядке примем свой региональный закон… Нужны жесткие меры административной ответственности не только за продажу, но и за попытки обхода запрета через онлайн-платформы или "серые" схемы. Нам не нужны полумеры", – подчеркнул председатель законодательного собрания региона.
Спикер регионального парламента также рассказал, что в 2026 году законодательное собрание сконцентрируется на борьбе с "разливайками". Недобросовестные предприниматели находят лазейки в законодательстве и продолжают торговать ночью алкоголем под видом ресторанов. В регионе планируется тиражировать лучшие практики, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся полномочия. Также нижегородские парламентарии обратили внимание коллег из Госдумы, что нужны четкие стандарты для всех типов общепита – "ресторанов", "баров", "кафе", "буфетов". Депутаты подготовят инициативы по изменению федерального законодательства, чтобы не дать нарушителям пользоваться различными уловками.
Люлин также напомнил, что в 2026 году завершит свою работу седьмой созыв парламента. Впереди – выборы депутатов восьмого созыва законодательного собрания Нижегородской области. Они пройдут одновременно с выборами в Государственную думу. "2026 год потребует от депутатов максимальной собранности и ответственности из-за глобальных кризисных явлений в мировой и российской экономике. Будем поддерживать бизнес, промышленность, постоянно анализировать ситуацию в экономике и предлагать решения возникающих трудностей", - резюмировал Люлин.
Нижегородская область
 
 
