Спикер нижегородского парламента Люлин подвел итоги работы за год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области своими решениями в 2025 году продолжило стабильное развитие региона, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Председатель законодательного собрания региона подвел итоги 2025 года и рассказал о планах на будущее. Он отметил, что за год на 12 заседаниях было принято около 200 законов и более 430 постановлений. Особое внимание уделялось поддержке семей с детьми, участников специальной военной операции, развитию экономики, промышленности, социальной сферы.

"2025 год прошёл под знаком 80-летия Победы. В честь этого события и в знак признательности послевоенных поколений решением регионального парламента всем нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области". Чтобы поощрить нижегородцев, оказывающих помощь нашим бойцам, и тех, кто восстанавливает мирную жизнь в новых регионах, депутаты учредили медаль "За поддержку специальной военной операции", которую ежегодно будут получать до 500 человек. На заключительном заседании парламентарии утвердили список награждаемых из 216 человек", - сказал Люлин.

Он отметил, что в течение года депутаты вместе с правительством региона работали с законом об областном бюджете, направляя дополнительные средства на обеспечение социальных обязательств, поддержку семей с детьми и развитие инфраструктуры. 2025 год завершился принятием бюджета на следующую трехлетку. Главный финансовый документ формировался в непростых экономических условиях. Принят закон о поддержке ответственного бизнеса, который вкладывает собственные средства в реализацию социальных и природоохранных проектов.

Главным событием в сфере социальной политики в уходящем году стало введение родительского основного дохода – так называемого "семейного капитала". Выплаты достигают миллиона рублей и позволяют мамам получать их ежемесячно как зарплату. Многодетные семьи получили право бесплатно парковать на платных парковках все свои автомобили, независимо от их количества. Дети-сироты получили дополнительную поддержку в виде региональной единовременной жилищной выплаты в 3,7 миллиона рублей. В 2025 году жильем будет обеспечено 785 детей-сирот благодаря сочетанию двух механизмов – прямых закупок жилья и предоставления жилищных сертификатов.

В 2025 году парламентом области принят закон, позволяющий предприятиям вкладывать собственные средства в строительство арендного жилья для своих работников. Это должно помочь в решении проблемы дефицита кадров. Чтобы решить проблему нехватки водителей общественного транспорта, нижегородские законодатели вышли с инициативой о возрождении в стране системы среднего профобразования по этой специальности. Принятый законодательным собранием в конце прошлого года закон об увеличении размера жилищной выплаты молодым специалистам сельскохозяйственных предприятий до 2 миллионов рублей заработал с 1 января 2025 года. Более 50 молодых специалистов уже подали свои заявки на получение субсидии.

По инициативе фракции "Единая Россия" в 2025 году принят закон области, запрещающий продажу энергетических напитков вблизи образовательных, культурных, социальных и спортивных учреждений. Нижегородские парламентарии также выступили с инициативой по ограничению распространения вейпов. "Депутаты законодательного собрания и Госдумы РФ от Нижегородской области направили поправки в федеральный закон, которые наделят субъекты РФ правом самостоятельно вводить ограничения или полный запрет. Если появятся нужные изменения, мы в приоритетном порядке примем свой региональный закон… Нужны жесткие меры административной ответственности не только за продажу, но и за попытки обхода запрета через онлайн-платформы или "серые" схемы. Нам не нужны полумеры", – подчеркнул председатель законодательного собрания региона.

Спикер регионального парламента также рассказал, что в 2026 году законодательное собрание сконцентрируется на борьбе с "разливайками". Недобросовестные предприниматели находят лазейки в законодательстве и продолжают торговать ночью алкоголем под видом ресторанов. В регионе планируется тиражировать лучшие практики, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся полномочия. Также нижегородские парламентарии обратили внимание коллег из Госдумы, что нужны четкие стандарты для всех типов общепита – "ресторанов", "баров", "кафе", "буфетов". Депутаты подготовят инициативы по изменению федерального законодательства, чтобы не дать нарушителям пользоваться различными уловками.