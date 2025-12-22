Захарова прокомментировала слова Каллас о суверенитете Дании

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поддержка суверенитета Дании может рассматриваться Россией как отказ Евросоюза от признания "независимости" Косова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас.
В понедельник Каллас выступила в поддержку суверенитета Дании на фоне назначения в США спецпосланника по Гренландии. Она заверила, что ЕС поддерживает солидарность с королевством и островом. По ее мнению, так как Гренландия - это автономная территория Дании, то любые решения об изменении этого статуса могут принять только гренландцы и датчане.
"Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания "независимости" Косова", - написала Захарова в Telegram-канале.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военную операцию предприняли без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Приштина в одностороннем порядке в 2008 году провозгласила независимость республики Косово.