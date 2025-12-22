Рейтинг@Mail.ru
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье
11:21 22.12.2025
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье - РИА Новости, 22.12.2025
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье
Более 42 миллионов рублей предоставили фермерам Забайкальского края для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной... РИА Новости, 22.12.2025
забайкальский край
Новости
забайкальский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Поддержка бизнеса
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье

Более 42 млн рублей направили фермерским хозяйствам в Забайкалье по нацпроекту

Работник фермерского хозяйства в коровнике
Работник фермерского хозяйства в коровнике - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / shironosov
Работник фермерского хозяйства в коровнике. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 42 миллионов рублей предоставили фермерам Забайкальского края для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Довели финансирование до победителей конкурсных отборов на предоставление грантовой поддержки фермерским хозяйствам Забайкалья. Денежные средства в размере 32 миллионов рублей направили на развитие семейных ферм двум получателям из Агинского и Могойтуйского муниципальных округов. Субсидии на общую сумму 10,5 миллиона выделили трем грантополучателям по направлению "Агростартап" из Агинского, Борзинского и Могойтуйского округов", — отметила глава краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Так, получатели гранта на средства господдержки построят овощехранилище и две овчарни. Все три фермера, участвовавшие в конкурсе "Агростартап", направят полученные бюджетные ассигнования на развитие овцеводства. В результате они приобретут в общей сложности 338 овец и 10 единиц сельхозтехники.
Всего грантовую поддержку в Забайкалье на сумму 132 миллиона рублей по направлениям "Агростартап", "Агротуризм", "Агромотиватор" и на развитие семейных ферм в 2025 году предоставили 31 сельхозтоваропроизводителю. Финансирование позволит фермерским хозяйствам Забайкалья увеличить прирост производства сельскохозяйственной продукции на 30-50% в ближайшие два года и создать 32 рабочих места.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку
