Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье
2025-12-22T11:21:00+03:00
Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 42 миллионов рублей предоставили фермерам Забайкальского края для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Довели финансирование до победителей конкурсных отборов на предоставление грантовой поддержки фермерским хозяйствам Забайкалья. Денежные средства в размере 32 миллионов рублей направили на развитие семейных ферм двум получателям из Агинского и Могойтуйского муниципальных округов. Субсидии на общую сумму 10,5 миллиона выделили трем грантополучателям по направлению "Агростартап" из Агинского, Борзинского и Могойтуйского округов", — отметила глава краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Так, получатели гранта на средства господдержки построят овощехранилище и две овчарни. Все три фермера, участвовавшие в конкурсе "Агростартап", направят полученные бюджетные ассигнования на развитие овцеводства. В результате они приобретут в общей сложности 338 овец и 10 единиц сельхозтехники.
Всего грантовую поддержку в Забайкалье на сумму 132 миллиона рублей по направлениям "Агростартап", "Агротуризм", "Агромотиватор" и на развитие семейных ферм в 2025 году предоставили 31 сельхозтоваропроизводителю. Финансирование позволит фермерским хозяйствам Забайкалья увеличить прирост производства сельскохозяйственной продукции на 30-50% в ближайшие два года и создать 32 рабочих места.