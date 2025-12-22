Свыше 42 млн рублей направили на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 42 миллионов рублей предоставили фермерам Забайкальского края для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Довели финансирование до победителей конкурсных отборов на предоставление грантовой поддержки фермерским хозяйствам Забайкалья. Денежные средства в размере 32 миллионов рублей направили на развитие семейных ферм двум получателям из Агинского и Могойтуйского муниципальных округов. Субсидии на общую сумму 10,5 миллиона выделили трем грантополучателям по направлению "Агростартап" из Агинского, Борзинского и Могойтуйского округов", — отметила глава краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.

Так, получатели гранта на средства господдержки построят овощехранилище и две овчарни. Все три фермера, участвовавшие в конкурсе "Агростартап", направят полученные бюджетные ассигнования на развитие овцеводства. В результате они приобретут в общей сложности 338 овец и 10 единиц сельхозтехники.