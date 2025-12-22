Рейтинг@Mail.ru
06:50 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/yaponiya-2063732820.html
В Хиросиме приняли резолюцию с призывом сохранить три неядерных принципа
В Хиросиме приняли резолюцию с призывом сохранить три неядерных принципа
Законодательное собрание префектуры Хиросима приняло резолюцию с призывом к правительству Японии сохранить три неядерных принципа на фоне опасений относительно... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
санаэ такаити
ицунори онодэра
минору кихара
В Хиросиме приняли резолюцию с призывом сохранить три неядерных принципа

В Японии приняли резолюцию с призывом о сохранении трех неядерных принципов

Хиросима. Архивное фото
ТОКИО, 22 дек - РИА Новости. Законодательное собрание префектуры Хиросима приняло резолюцию с призывом к правительству Японии сохранить три неядерных принципа на фоне опасений относительно их возможного пересмотра администрацией премьер-министра Санаэ Такаити, сообщает агентство Киодо.
Документ был одобрен на пленарном заседании и стал первым подобным решением, принятым местными властями Хиросимы и Нагасаки, пострадавших от атомных бомбардировок. В резолюции подчеркивается, что "последовательные усилия по достижению мира без ядерного оружия являются миссией Японии как единственной страны, пережившей атомные бомбардировки".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря, 06:36
Авторы документа также указали, что в связи с подготовкой правящей партией пересмотра ключевых документов в сфере безопасности в обществе усиливаются опасения по поводу возможного пересмотра неядерных принципов, и призвали центральные власти "в полной мере учитывать чувства жителей пострадавших регионов", выступающих за мир без ядерного оружия.
Накануне бывший министр обороны Японии и глава совета по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии Ицунори Онодэра заявил в эфире телеканала NHK о необходимости обсуждения ядерной тематики без отказа от неядерных принципов страны - "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Учитывая эти принципы, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Этот вопрос встал особенно остро после того, как агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее, Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мэр Хиросимы высказался за уничтожение ядерного оружия
6 августа, 09:06
Вместе с тем, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализовать такой шаг на практике непросто, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки и поэтому последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием
Вчера, 06:58
 
