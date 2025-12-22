В Хиросиме приняли резолюцию с призывом сохранить три неядерных принципа

Авторы документа также указали, что в связи с подготовкой правящей партией пересмотра ключевых документов в сфере безопасности в обществе усиливаются опасения по поводу возможного пересмотра неядерных принципов, и призвали центральные власти "в полной мере учитывать чувства жителей пострадавших регионов", выступающих за мир без ядерного оружия.

Вместе с тем, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализовать такой шаг на практике непросто, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.