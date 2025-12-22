Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи завели уголовное дело о посредничестве во взяточничестве на двух высокопоставленных сотрудников администрации Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в понедельник источник рассказал агентству о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей в 2019 году.
"В отношении двух высокопоставленных сотрудников администрации возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении представителя группы коммерческих организаций также возбуждено дело по статье УК РФ "Дача взятки".
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства, привлек кредит коммерческого банка. В СК РФ уточняли, что в результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.