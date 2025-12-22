Рейтинг@Mail.ru
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 22.12.2025 (обновлено: 11:02 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/vzyatka-2063778129.html
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке - РИА Новости, 22.12.2025
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
Следователи завели уголовное дело о посредничестве во взяточничестве на двух высокопоставленных сотрудников администрации Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:54:00+03:00
2025-12-22T11:02:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
россия
алексей логвиненко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251220/kaliningrad-2063523108.html
https://ria.ru/20251215/vzyatka-2062034775.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия, россия, алексей логвиненко, следственный комитет россии (ск рф)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Алексей Логвиненко, Следственный комитет России (СК РФ)
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке

РИА Новости: дело о взятке завели на сотрудников администрации Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи завели уголовное дело о посредничестве во взяточничестве на двух высокопоставленных сотрудников администрации Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в понедельник источник рассказал агентству о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей в 2019 году.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке
20 декабря, 15:15
"В отношении двух высокопоставленных сотрудников администрации возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении представителя группы коммерческих организаций также возбуждено дело по статье УК РФ "Дача взятки".
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства, привлек кредит коммерческого банка. В СК РФ уточняли, что в результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияАлексей ЛогвиненкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала