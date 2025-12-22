Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме
17:05 22.12.2025 (обновлено: 18:18 22.12.2025)
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме - РИА Новости, 22.12.2025
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме
Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире и наблюдая за происходящим через веб-камеру,... РИА Новости, 22.12.2025
Житель Нижнего Новгорода попытался отомстить соседям, устроив взрыв в доме

Житель Нижнего Новгорода открыл газ и пытался устроить взрыв из мести соседям

Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире
Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Полиция Нижегородской области/Telegram
Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода после конфликта с соседями попытался устроить взрыв в доме, открыв газ в своей квартире и наблюдая за происходящим через веб-камеру, спасатели предотвратили ЧП, сообщило региональное управление МВД.
Четырнадцатого декабря в полицию поступило сообщение от сотрудников МЧС об обнаружении признаков противоправного деяния в одной из квартир на улице Лескова.
«
"Выехав на заявку об утечке газа и запахе гари, спасатели обнаружили, что в квартире на кухне отсоединен газовый шланг, а в комнате включены лампы, обмотанные тлеющей туалетной бумагой, на которые направлена веб-камера", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение 43-летнего подозреваемого, который пытался скрыться в другом городе, но был задержан на железнодорожной станции в городе Урень.
"Задержанный не отрицает свою причастность к совершению противоправных действий. Он пояснил, что хотел причинить вред жизни и здоровью своих соседей из-за неприязненных отношений. Мужчина, покинув свою квартиру, удалённо наблюдал за происходящим через камеру", - отмечается в сообщении.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). "Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное СУСК.
