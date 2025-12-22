https://ria.ru/20251222/vzryv-2063756958.html
На юге Москвы при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
Погибшим в результате инцидента на юге Москвы является начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:04:00+03:00
2025-12-22T10:04:00+03:00
2025-12-22T10:24:00+03:00
россия
москва
СК: при подрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров