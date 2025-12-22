В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году

https://ria.ru/20251222/vyplaty-2063721703.html
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.
"Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей - при 75% и 18 371 рубль - при 100%", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения. По словам собеседника агентства, для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных граждан - 20,6 тысячи рублей.