ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах

"Мы видим эту опасность (использование ИИ для создания фейков на выборах - ред.), мы видим, что это может ввести в заблуждение избирателей. Качество растет подделок, дипфейков, и отличить дипфейк от истины очень сложно. Поэтому мы сейчас готовим определенные поправки, надеюсь, что законодатели нас поддержат, чтобы на первой стадии начали маркировать, регламентировать все, что связано с использованием искусственного интеллекта на выборах", - сказала она в подкасте "Мастерской новых медиа".

"Но мы стараемся прогнозировать, анализировать, быть готовыми к тому, что придется там, где надо, дать отпор, а там, где надо, его (ИИ - ред.) использовать... Чего нет у искусственного интеллекта? У него нет чувств, нет совести, нет нравственных рамок. Сейчас еще человечество не решило основную задачу: чтобы искусственный интеллект, который должен работать во благо, на развитие личности человека, как вспомогательный инструмент, побеждал искусственный интеллект во зло... Запустив этот механизм, мы пока не можем его регулировать и влиять на то, чтобы он был не опасен, а только полезен", - добавила глава ЦИК России.