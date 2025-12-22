Рейтинг@Mail.ru
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/vybory-2063811622.html
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах - РИА Новости, 22.12.2025
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах
ЦИК России готовит поправки в закон, связанные с маркировкой контента на выборах, созданного с помощью искусственного интеллекта, заявила председатель... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:51:00+03:00
2025-12-22T12:51:00+03:00
технологии
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_44487bf65125dea6a6b1961fd279ed63.jpg
https://ria.ru/20251221/ii-2063644293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_426dc3c4958abea319615fee789d0397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, элла памфилова
Технологии, Россия, Элла Памфилова
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах

Памфилова: ЦИК подготовит поправки в закон о маркировке ИИ-контента на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Информационный центр ЦИК России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ЦИК России готовит поправки в закон, связанные с маркировкой контента на выборах, созданного с помощью искусственного интеллекта, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы видим эту опасность (использование ИИ для создания фейков на выборах - ред.), мы видим, что это может ввести в заблуждение избирателей. Качество растет подделок, дипфейков, и отличить дипфейк от истины очень сложно. Поэтому мы сейчас готовим определенные поправки, надеюсь, что законодатели нас поддержат, чтобы на первой стадии начали маркировать, регламентировать все, что связано с использованием искусственного интеллекта на выборах", - сказала она в подкасте "Мастерской новых медиа".
Памфилова отметила, что Центризбирком России работает на то, чтобы нейтрализовать, предотвратить угрозы ИИ, с которыми избирательная система может столкнуться. По ее словам, "нет никакой успокоенности" на эту тему, поскольку нельзя спрогнозировать все риски, которые может нести использование искусственного интеллекта.
"Но мы стараемся прогнозировать, анализировать, быть готовыми к тому, что придется там, где надо, дать отпор, а там, где надо, его (ИИ - ред.) использовать... Чего нет у искусственного интеллекта? У него нет чувств, нет совести, нет нравственных рамок. Сейчас еще человечество не решило основную задачу: чтобы искусственный интеллект, который должен работать во благо, на развитие личности человека, как вспомогательный инструмент, побеждал искусственный интеллект во зло... Запустив этот механизм, мы пока не можем его регулировать и влиять на то, чтобы он был не опасен, а только полезен", - добавила глава ЦИК России.
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Скоро ИИ-помощник будет почти у каждого человека, считает эксперт
21 декабря, 14:45
 
ТехнологииРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала