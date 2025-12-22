ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ЦИК России готовит поправки в закон, связанные с маркировкой контента на выборах, созданного с помощью искусственного интеллекта, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы видим эту опасность (использование ИИ для создания фейков на выборах - ред.), мы видим, что это может ввести в заблуждение избирателей. Качество растет подделок, дипфейков, и отличить дипфейк от истины очень сложно. Поэтому мы сейчас готовим определенные поправки, надеюсь, что законодатели нас поддержат, чтобы на первой стадии начали маркировать, регламентировать все, что связано с использованием искусственного интеллекта на выборах", - сказала она в подкасте "Мастерской новых медиа".
Памфилова отметила, что Центризбирком России работает на то, чтобы нейтрализовать, предотвратить угрозы ИИ, с которыми избирательная система может столкнуться. По ее словам, "нет никакой успокоенности" на эту тему, поскольку нельзя спрогнозировать все риски, которые может нести использование искусственного интеллекта.
"Но мы стараемся прогнозировать, анализировать, быть готовыми к тому, что придется там, где надо, дать отпор, а там, где надо, его (ИИ - ред.) использовать... Чего нет у искусственного интеллекта? У него нет чувств, нет совести, нет нравственных рамок. Сейчас еще человечество не решило основную задачу: чтобы искусственный интеллект, который должен работать во благо, на развитие личности человека, как вспомогательный инструмент, побеждал искусственный интеллект во зло... Запустив этот механизм, мы пока не можем его регулировать и влиять на то, чтобы он был не опасен, а только полезен", - добавила глава ЦИК России.
Скоро ИИ-помощник будет почти у каждого человека, считает эксперт
21 декабря, 14:45