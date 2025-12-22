В ДНР рассказали, сколько снарядов ВСУ выпустили по республике с начала СВО

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 210,2 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"За 1 404 дня эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 45 319 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 624. Всего противником выпущено 210 242 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 22 декабря 2025 года.
По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 505 мирных жителя, в том числе 159 детей, также зафиксировано 191 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 377, среди них 1 043 ребенка.
Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 3 195 транспортных средств, 5 109 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 282 медицинских учреждения, 987 учебных заведений, 2 100 объекта социального обеспечения, 169 объектов критической инфраструктуры, а также 1 570 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 17 559 фактов повреждений жилых домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
