В ДНР рассказали, сколько снарядов ВСУ выпустили по республике с начала СВО

По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 505 мирных жителя, в том числе 159 детей, также зафиксировано 191 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 377, среди них 1 043 ребенка.