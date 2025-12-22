https://ria.ru/20251222/vsu-2063943968.html
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военные 60-й бригады ВСУ из-за лени, страха и отсутствия лопат отказываются оборудовать позиции севернее Красного Лимана в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на данные радиоперехватов.
"По радиоперехватам 60-й бригады ВСУ
, которая стоит севернее Красного Лимана
, довольно часты случаи отказа оборудовать позиции", - рассказали агентству в силовых структурах.
Причина, как отметили силовики, проста - отсутствие лопат и осложнение логистики.
"Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания", - сказал собеседник агентства.