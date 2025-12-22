ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военные 60-й бригады ВСУ из-за лени, страха и отсутствия лопат отказываются оборудовать позиции севернее Красного Лимана в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на данные радиоперехватов.

"Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания", - сказал собеседник агентства.