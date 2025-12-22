Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/vsu-2063943968.html
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 22.12.2025
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики
Военные 60-й бригады ВСУ из-за лени, страха и отсутствия лопат отказываются оборудовать позиции севернее Красного Лимана в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:06:00+03:00
2025-12-22T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu--2050553519.html
красный лиман
донецкая народная республика
красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом, сообщили силовики

ВСУ из-за лени и страха отказываются оборудовать позиции под Красным Лиманом

© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военные 60-й бригады ВСУ из-за лени, страха и отсутствия лопат отказываются оборудовать позиции севернее Красного Лимана в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на данные радиоперехватов.
"По радиоперехватам 60-й бригады ВСУ, которая стоит севернее Красного Лимана, довольно часты случаи отказа оборудовать позиции", - рассказали агентству в силовых структурах.
Причина, как отметили силовики, проста - отсутствие лопат и осложнение логистики.
"Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
25 октября, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
