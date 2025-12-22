Как заявил украинским журналистам один из военнослужащих, среди солдат появилось понимание, что украинские власти готовы находить средства на повышение зарплат депутатов, но не для своевременных выплат военным. Из-за низких зарплат военнослужащие не в состоянии обеспечивать семьи и всё больше вязнут в долгах. Чтобы хоть как-то содержать семью, военнослужащие вынуждены дезертировать и устраиваться на неофициальную работу. По словам источника "Страны", его непосредственный командир понимает ситуацию и не только не намерен ему мешать, но и планирует сбежать из части вместе с ним.