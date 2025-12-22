https://ria.ru/20251222/vsu-2063893352.html
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
Военнослужащие ВСУ дезертируют вместе с командирами, чтобы прокормить семьи на неофициальных работах, сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:48:00+03:00
2025-12-22T16:48:00+03:00
2025-12-22T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
https://ria.ru/20251221/vsu-2063618514.html
https://ria.ru/20251217/kherson-2062529692.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
Военные ВСУ из-за низких зарплат дезертируют вместе с командирами
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ дезертируют вместе с командирами, чтобы прокормить семьи на неофициальных работах, сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники среди военнослужащих.
"Одной из главных причин дезертирства военнослужащих в Украине
в последнее время стал не страх перед гибелью на фронте, а экономические причины - недовольство маленькой зарплатой и отчаяние из-за невозможности улучшить свое материальное положение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как заявил украинским журналистам один из военнослужащих, среди солдат появилось понимание, что украинские власти готовы находить средства на повышение зарплат депутатов, но не для своевременных выплат военным. Из-за низких зарплат военнослужащие не в состоянии обеспечивать семьи и всё больше вязнут в долгах. Чтобы хоть как-то содержать семью, военнослужащие вынуждены дезертировать и устраиваться на неофициальную работу. По словам источника "Страны", его непосредственный командир понимает ситуацию и не только не намерен ему мешать, но и планирует сбежать из части вместе с ним.
Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что граждане Украины нередко делают выбор в пользу тюремного заключения за самовольное оставление части (СОЧ), лишь бы не погибнуть на фронте.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ
превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.