Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 22.12.2025 (обновлено: 17:11 22.12.2025)
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ дезертируют вместе с командирами, чтобы прокормить семьи на неофициальных работах, сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники среди военнослужащих.
"Одной из главных причин дезертирства военнослужащих в Украине в последнее время стал не страх перед гибелью на фронте, а экономические причины - недовольство маленькой зарплатой и отчаяние из-за невозможности улучшить свое материальное положение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Многие осужденные украинские военные дезертировали
21 декабря, 11:02
Как заявил украинским журналистам один из военнослужащих, среди солдат появилось понимание, что украинские власти готовы находить средства на повышение зарплат депутатов, но не для своевременных выплат военным. Из-за низких зарплат военнослужащие не в состоянии обеспечивать семьи и всё больше вязнут в долгах. Чтобы хоть как-то содержать семью, военнослужащие вынуждены дезертировать и устраиваться на неофициальную работу. По словам источника "Страны", его непосредственный командир понимает ситуацию и не только не намерен ему мешать, но и планирует сбежать из части вместе с ним.
Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что граждане Украины нередко делают выбор в пользу тюремного заключения за самовольное оставление части (СОЧ), лишь бы не погибнуть на фронте.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Сотрудники полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
17 декабря, 05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
