Украинские войска атаковали Энергодар
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 22.12.2025
Украинские войска атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, под прицелом противника подстанция "Луч", сообщил глава города Максим Пухов.
2025
Украинские войска атаковали Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, под прицелом противника подстанция "Луч", сообщил глава города Максим Пухов.
"Вооруженные формирования Украины ведут обстрел объектов критической инфраструктуры города. Под прицелом находится подстанция "Луч" - ключевой объект системы жизнеобеспечения", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, зафиксировано несколько попыток атак с применением беспилотников и артиллерии.
"Сохраняется высокая угроза повторных ударов. В целях вашей безопасности настоятельно просим немедленно покинуть улицы и открытые территории", - подчеркнул глава города.
