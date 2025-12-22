https://ria.ru/20251222/vsu-2063881637.html
Украинские войска атаковали Энергодар
22.12.2025
Украинские войска атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, под прицелом противника подстанция "Луч", сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.12.2025
энергодар
украина
Украинские войска атаковали Энергодар
