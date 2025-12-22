Швейцария расследует 18 дел об участии ее граждан в боях на стороне ВСУ

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Швейцария на данный момент расследует еще 18 дел об участии ее граждан в качестве наемников на стороне вооружённых сил Украины, сообщили РИА Новости в военной прокуратуре конфедерации.
"Мы стараемся выявлять такие случаи, но официальной статистики как таковой у нас нет. По нашей информации, на данный момент имеется 18 текущих дел, и их вероятно может быть больше", - сообщил официальный представитель ведомства Николя Фомаси.
По его словам, сроки рассмотрения дел зависят от судей, занимающихся каждым конкретным случаем, а также от того, находятся ли подозреваемые в Швейцарии и сотрудничают ли со следствием.
Что касается общего числа граждан Швейцарии, отправившихся воевать на Украину, в ведомстве сообщили, что никакая статистика не ведется.
"Швейцарская система военной юстиции не ведет никакой статистики, тем более что у нас нет законных оснований для этого, и, следовательно, информация была бы недостоверной", - сообщили в ведомстве.
При этом наказание за наемничество в Швейцарии может доходить до трех лет лишения свободы, отметил Фомаси.
"Согласно статье 94 Швейцарского военно-уголовного кодекса, любой гражданин Швейцарии, который без разрешения Федерального совета поступает на службу в иностранную армию, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом... Любой, кто завербует гражданина Швейцарии для службы в иностранной армии или содействует такой вербовке, наказывается лишением свободы на срок от одного месяца до трех лет или штрафом", - указали в военной юстиции.
Однако граждане Швейцарии, проживающие в другом государстве, имеющие его гражданство и проходящие там военную службу, не подлежат наказанию.
На прошлой неделе суд кантона Цюрих впервые вынес вердикт по делу об участии швейцарского наемника в конфликте на Украине, приговорив его к 1,5 годам условного срока. Согласно обвинительному заключению, Мотола служил на Украине с февраля 2022 года как минимум до декабря 2024 года. Отмечается, что военная прокуратура запрашивала наказание в виде шести месяцев реального тюремного срока. Однако суд не удовлетворил запрос.
Речь идет о 49-летнем гражданине Швейцарии и Израиля Ави Дороне Мотоле. В июле Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в его отношении. Он был признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.