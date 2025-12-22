https://ria.ru/20251222/vsu-2063815794.html
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино - РИА Новости, 22.12.2025
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженного противника в Димитрове в ДНР, зачищают Гришино и Родинское, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:03:00+03:00
2025-12-22T13:03:00+03:00
2025-12-22T13:12:00+03:00
димитров
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a5e16fdc415cfb97287b0ed31d3d364f.jpg
https://ria.ru/20251222/dnepr-2063815247.html
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e15efe1a887c8c9c4f0d648c686833f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, россия, донецкая народная республика
Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино
МО РФ: ВС России продолжили зачистку Димитрова и Гришино