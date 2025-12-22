https://ria.ru/20251222/vsu-2063801246.html
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали три женщины
Три женщины пострадали при ударе украинских войск по частному сектору в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 22.12.2025
