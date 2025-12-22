https://ria.ru/20251222/vsu-2063799986.html
В Каменке-Днепровской при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчину ранило осколками при обстреле украинскими войсками Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2025
Балицкий: при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской пострадал мужчина