ВСУ переводят иностранных наемников в штурмовики, сообщили силовики
ВСУ переводят иностранных наемников в штурмовики, сообщили силовики - РИА Новости, 22.12.2025
ВСУ переводят иностранных наемников в штурмовики, сообщили силовики
Иностранных наемников все чаще отправляют в штурмовые войска ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
РИА Новости: ВСУ стали чаще отправлять иностранных наемников в штурмовые войска