ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

Он добавил, что над Белгородским, Борисовским и Чернянским округами перехвачены 7 беспилотников, в Ракитянском округе два населенных пункта атакованы 3 беспилотниками самолётного типа. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущен один боеприпас и произведены атаки 3 беспилотников.