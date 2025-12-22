ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более 30 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 17 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 снарядов и зафиксированы атаки 34 беспилотников, из них 19 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, на объекте инфраструктуры и двух транспортных средствах.
"В Волоконовском округе хутор Зеленый Клин атакован FPV-дроном. Повреждён объект инфраструктуры. В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским, Борисовским и Чернянским округами перехвачены 7 беспилотников, в Ракитянском округе два населенных пункта атакованы 3 беспилотниками самолётного типа. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущен один боеприпас и произведены атаки 3 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18