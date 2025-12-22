Боевики ВСУ украли весь алкоголь из магазина в Сумской области

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Боевики 80-й бригады ВСУ в годовщину создания подразделения выкрали весь алкоголь из магазина в одном из тыловых населенных пунктов Сумской области, проводится проверка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении военнослужащих из числа сержантов, которые ночью взломали магазин в одном из тыловых населенных пунктов и вынесли весь алкоголь", - рассказал собеседник агентства.