Боевики ВСУ украли весь алкоголь из магазина в Сумской области
2025-12-22T06:43:00+03:00
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Боевики 80-й бригады ВСУ в годовщину создания подразделения выкрали весь алкоголь из магазина в одном из тыловых населенных пунктов Сумской области, проводится проверка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении военнослужащих из числа сержантов, которые ночью взломали магазин в одном из тыловых населенных пунктов и вынесли весь алкоголь", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, так боевики хотели отметить день основания бригады.