ВСУ пытаются дистанционно минировать заходы в Вильчу
ВСУ пытаются дистанционно минировать маршруты захода в поселок Вильча в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
