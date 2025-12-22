Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 22.12.2025 (обновлено: 15:24 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/vrachi-2063861709.html
В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска
В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска - РИА Новости, 22.12.2025
В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска
Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком – еда застряла между пищеводов и желудком, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:18:00+03:00
2025-12-22T15:24:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063863312_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_985b88ec76b1fc104fc79744f6fb00a5.jpg
https://ria.ru/20251220/vrach-2063458466.html
https://ria.ru/20251220/blyudo-2063461561.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063863312_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_64fe3be444f461a380abcfa95fb83379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска

Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которую едва не убила сосиска

© Фото : Здоровье уральцев/TelegramСвердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком
Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Здоровье уральцев/Telegram
Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком – еда застряла между пищеводов и желудком, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, ночью в приемное отделение хирургии городской клинической больницы №14 Екатеринбурга поступила 70-летняя женщина. По словам свердловчанки, во время ужина она ела сосиску, но из-за отсутствия большей части зубов не смогла ее прожевать и проглотила целиком. В продукт вклинился в мышечное кольцо на границе пищевода и желудка, полностью лишив пенсионерку возможности утолить жажду и голод.
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
20 декабря, 03:13
"Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которую едва не убила обычная сосиска... Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок", – говорится в сообщении.
Пациентка чувствовала себя удовлетворительно и после медицинского вмешательства сразу отправилась домой, заверили в пресс-службе.
Также там отметили, что подобные случаи – не редкость: у взрослых пациентов в пищеводе застревают плохо пережеванные куски мяса, рыбные и куриные косточки и даже случайно проглоченные зубные протезы.
Бокалы с шампанским на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя
20 декабря, 04:29
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала