В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком – еда застряла между пищеводов и желудком, сообщила
пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, ночью в приемное отделение хирургии городской клинической больницы №14 Екатеринбурга
поступила 70-летняя женщина. По словам свердловчанки, во время ужина она ела сосиску, но из-за отсутствия большей части зубов не смогла ее прожевать и проглотила целиком. В продукт вклинился в мышечное кольцо на границе пищевода и желудка, полностью лишив пенсионерку возможности утолить жажду и голод.
"Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которую едва не убила обычная сосиска... Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок", – говорится в сообщении.
Пациентка чувствовала себя удовлетворительно и после медицинского вмешательства сразу отправилась домой, заверили в пресс-службе.
Также там отметили, что подобные случаи – не редкость: у взрослых пациентов в пищеводе застревают плохо пережеванные куски мяса, рыбные и куриные косточки и даже случайно проглоченные зубные протезы.