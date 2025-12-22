В Екатеринбурге 70-летнюю женщину едва не убила сосиска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком – еда застряла между пищеводов и желудком, Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая случайно заглотила сосиску целиком – еда застряла между пищеводов и желудком, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, ночью в приемное отделение хирургии городской клинической больницы №14 Екатеринбурга поступила 70-летняя женщина. По словам свердловчанки, во время ужина она ела сосиску, но из-за отсутствия большей части зубов не смогла ее прожевать и проглотила целиком. В продукт вклинился в мышечное кольцо на границе пищевода и желудка, полностью лишив пенсионерку возможности утолить жажду и голод.

"Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которую едва не убила обычная сосиска... Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок", – говорится в сообщении.

Пациентка чувствовала себя удовлетворительно и после медицинского вмешательства сразу отправилась домой, заверили в пресс-службе.