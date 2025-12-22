https://ria.ru/20251222/vozgoranija-2063810870.html
В порту Тамань потушили возгорания на танкере и причале
В порту Тамань потушили возгорания на танкере и причале
Возгорания на танкере и причале в порту Тамань Темрюкского района потушены, сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости, 22.12.2025
В порту Темрюкского района потушили возгорания на танкере и причале