На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
19:58 22.12.2025
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 22.12.2025
жкх
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
россети
общество
московская область (подмосковье)
россия
жкх, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, россети, общество
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Россети, Общество
© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
 Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Энергетика и газификация — продолжаем нашу масштабную программу модернизации ЖКХ. В следующем году направим 62 миллиардов рублей на работы по теплу, воде, электросетям. Вместе с "Россетями" занимаемся электроснабжением, особенно в коттеджных и дачных поселках. По президентской программе газифицировали 136 тысяч домов (свыше 360 тысяч человек)", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что с одобрения президента РФ в Подмосковье за пять лет создали 42 лесных парка, до 2028 года появятся еще 21.
Усадьба Воронцовых-Дашковых XVIII-XIX веков в Раменском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье
ЖКХМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевРоссетиОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала