На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22
2025-12-22T19:58:00+03:00
2025-12-22T19:58:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
2025
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
