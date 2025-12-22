Рейтинг@Mail.ru
МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:34 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/volontery-2063930091.html
МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО
МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО - РИА Новости, 22.12.2025
МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" доставят письма бойцам СВО и подарки жителям новых регионов, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:34:00+03:00
2025-12-22T18:34:00+03:00
надежные люди
общество
донбасс
молодая гвардия единой россии
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20251222/svo-2063779160.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донбасс, молодая гвардия единой россии, мгер
Надежные люди, Общество, Донбасс, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО

Волонтеры МГЕР и "Волонтёрской Роты" доставят подарки жителям новых регионов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" доставят письма бойцам СВО и подарки жителям новых регионов, сообщили в Telegram-канале партии.
"Самая важная новогодняя миссия для наших волонтёров — передать детям в новых регионах сладости и подарки, а их отцам и братьям на передовой — весточки из дома и нашу благодарность. Пусть этот Новый год станет по-настоящему общим праздником для всей нашей большой страны", - цитируют в Telegram-канале партии председателя МГЕР Антона Демидова.
В публикации также отметили, что волонтеры организуют праздничные мероприятия в школах и детских садах.
С 30 марта 2022 года на Донбассе и освобождённых территориях постоянно находится отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты". Добровольцы адресно помогают местным жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
Вчера, 10:57
 
Надежные людиОбществоДонбассМолодая гвардия Единой РоссииМГЕР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала