МГЕР и "Волонтерская Рота" доставят письма бойцам СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" доставят письма бойцам СВО и подарки жителям новых регионов, сообщили в Telegram-канале партии.

"Самая важная новогодняя миссия для наших волонтёров — передать детям в новых регионах сладости и подарки, а их отцам и братьям на передовой — весточки из дома и нашу благодарность. Пусть этот Новый год станет по-настоящему общим праздником для всей нашей большой страны", - цитируют в Telegram-канале партии председателя МГЕР Антона Демидова.

В публикации также отметили, что волонтеры организуют праздничные мероприятия в школах и детских садах.