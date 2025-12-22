Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал развитие энергетического комплекса стратегически важным - РИА Новости, 22.12.2025
09:25 22.12.2025
Володин назвал развитие энергетического комплекса стратегически важным
Володин назвал развитие энергетического комплекса стратегически важным - РИА Новости, 22.12.2025
Володин назвал развитие энергетического комплекса стратегически важным
Развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики и повышения качества жизни... РИА Новости, 22.12.2025
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал развитие энергетического комплекса стратегически важным

Володин: развитие энергетического комплекса важно для укрепления экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики и повышения качества жизни граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню энергетика.
"Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика. Устойчивое развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала нашей страны, роста ее экономики, повышения качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы отметил, что от профессионализма, компетентности и ответственности энергетиков, совершенствования инфраструктуры, внедрения современных технологий зависит эффективное решение задач, стоящих перед отраслью. Он также пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
15 декабря, 19:20
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
