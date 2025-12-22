https://ria.ru/20251222/volgograd-2063738605.html
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
Спасатели обнаружили погибшего ребенка при тушении пожара в частном доме в Михайловке Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
