В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2025
08:33 22.12.2025
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
Спасатели обнаружили погибшего ребенка при тушении пожара в частном доме в Михайловке Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
2025-12-22T08:33:00+03:00
2025-12-22T08:33:00+03:00
Новости
В Волгоградской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

В Волгоградской области при тушении пожара в частном доме погиб ребенок

ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Спасатели обнаружили погибшего ребенка при тушении пожара в частном доме в Михайловке Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ведомство в понедельник сообщало о ночном пожаре в частном доме в Михайловке, в результате которого пострадали двое взрослых и двое детей.
"К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший ребенок", - говорится в сообщении МЧС.
