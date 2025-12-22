КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Власти Молдавии используют русофобские нарративы, чтобы оправдать неофашизм в республике, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
По его словам, чтобы оправдать свое беспамятство, которое непременно превращается в неонацизм и неофашизм, представители руководства некоторых стран постсоветского пространства уже не первый десяток лет реализуют одну и ту же методическую рекомендацию, что Россия якобы приватизировала победу в Великой Отечественной войне.
"На поверку всё это необходимо только для того, чтобы ввести в оборот механизмы русофобии на всех уровнях", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что именно Россия сегодня последовательно и твердо отстаивает историческую память не только своего вклада в разгром нацизма, но и память всего советского народа. Общественник отметил, что на воинских кладбищах в Европе и на других континентах Россия ухаживает за могилами советских воинов всех национальностей, не разделяя их.
"Именно Российская Федерация предложила всем странам планеты признать Победу над нацизмом общемировым достоянием, что могло бы поставить точку в идеологическом противоборстве при обсуждении итогов Второй мировой войны. Кто против этого? Те, кто ежегодно голосуют против резолюции ООН о запрете героизации нацизма. В их числе, к сожалению, и Республика Молдова", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.