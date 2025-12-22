Рейтинг@Mail.ru
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 22.12.2025 (обновлено: 17:35 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/vlasti-2063905184.html
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист - РИА Новости, 22.12.2025
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист
Власти Молдавии используют русофобские нарративы, чтобы оправдать неофашизм в республике, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:28:00+03:00
2025-12-22T17:35:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251121/moldavija-2056605199.html
https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, оон
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, ООН
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист

Петрович: Молдавия использует русофобские нарративы для оправдания неофашизма

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Власти Молдавии используют русофобские нарративы, чтобы оправдать неофашизм в республике, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
По его словам, чтобы оправдать свое беспамятство, которое непременно превращается в неонацизм и неофашизм, представители руководства некоторых стран постсоветского пространства уже не первый десяток лет реализуют одну и ту же методическую рекомендацию, что Россия якобы приватизировала победу в Великой Отечественной войне.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
21 ноября, 14:49
"На поверку всё это необходимо только для того, чтобы ввести в оборот механизмы русофобии на всех уровнях", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что именно Россия сегодня последовательно и твердо отстаивает историческую память не только своего вклада в разгром нацизма, но и память всего советского народа. Общественник отметил, что на воинских кладбищах в Европе и на других континентах Россия ухаживает за могилами советских воинов всех национальностей, не разделяя их.
"Именно Российская Федерация предложила всем странам планеты признать Победу над нацизмом общемировым достоянием, что могло бы поставить точку в идеологическом противоборстве при обсуждении итогов Второй мировой войны. Кто против этого? Те, кто ежегодно голосуют против резолюции ООН о запрете героизации нацизма. В их числе, к сожалению, и Республика Молдова", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Молдавия превращается в полигон неонацизма, заявили в Партии коммунистов
29 апреля, 15:21
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала