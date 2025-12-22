Во Владимирской области женщине дали 16 лет за убийство годовалого сына

РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Суд назначил 16 лет и один месяц колонии общего режима жительнице Владимирской области по делу об убийстве годовалого сына, которого она оставила без еды и воды, сообщило СУСК по региону.
В октябре 2024 года СУСК по Владимирской области сообщало, что в Коврове нашли тело ребенка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержали его мать. По данным следствия, она оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время без еды и воды. Вернувшись, женщина положила тело и вещи ребенка в коробку и выбросила неподалеку от места проживания. Прокуратура сообщала, что государственный обвинитель попросил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 1 месяц.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Кроме того, судом удовлетворен иск отца убитого ребенка о взыскании с осужденной в счет возмещения морального вреда 1,5 миллиона рублей, отмечает следственное управление.
Как сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, Владимирский областной суд признал 20-летнюю жительницу Коврова виновной по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).