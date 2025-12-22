Рейтинг@Mail.ru
13:32 22.12.2025 (обновлено: 13:40 22.12.2025)
Во Владимирской области женщине дали 16 лет за убийство годовалого сына
Во Владимирской области женщине дали 16 лет за убийство годовалого сына
происшествия
владимирская область
ковров
россия
владимирский областной суд
происшествия, владимирская область, ковров, россия, владимирский областной суд
Происшествия, Владимирская область, Ковров, Россия, Владимирский областной суд
Во Владимирской области женщине дали 16 лет за убийство годовалого сына

Жительнице Владимирской области дали 16 лет колонии за убийство годовалого сына

РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Суд назначил 16 лет и один месяц колонии общего режима жительнице Владимирской области по делу об убийстве годовалого сына, которого она оставила без еды и воды, сообщило СУСК по региону.
В октябре 2024 года СУСК по Владимирской области сообщало, что в Коврове нашли тело ребенка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержали его мать. По данным следствия, она оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время без еды и воды. Вернувшись, женщина положила тело и вещи ребенка в коробку и выбросила неподалеку от места проживания. Прокуратура сообщала, что государственный обвинитель попросил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 1 месяц.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Кроме того, судом удовлетворен иск отца убитого ребенка о взыскании с осужденной в счет возмещения морального вреда 1,5 миллиона рублей, отмечает следственное управление.
Как сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, Владимирский областной суд признал 20-летнюю жительницу Коврова виновной по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери
5 марта, 07:49
 
ПроисшествияВладимирская областьКовровРоссияВладимирский областной суд
 
 
