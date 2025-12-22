Рейтинг@Mail.ru
14:46 22.12.2025 (обновлено: 16:22 22.12.2025)
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Мосгорсуда Гришина
Вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина будет рассмотрен 29 декабря,... РИА Новости, 22.12.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина будет рассмотрен 29 декабря, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.
"Вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Гришина Дмитрия Владимировича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, ВККС рассмотрит 29 декабря", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал СК России, 20 апреля 2025 года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, выполнявшим поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его супруге был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СК попросил возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП
