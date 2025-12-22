ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Мосгорсуда Гришина

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина будет рассмотрен 29 декабря, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.