Россия до рекорда нарастила импорт винограда из Китая

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки винограда из Китая в Россию в ноябре этого года резко выросли на фоне роста популярности сорта "шайн мускат", и их объем достиг рекордных значений, следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомилось РИА Новости.