ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
ВС России освободили Вильчу в Харьковской области - РИА Новости, 22.12.2025
ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.12.2025
ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
Российская армия освободила харьковский поселок Вильча