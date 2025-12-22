Умер ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Зубков

Затем он почти 30 лет работал в правоохранительных органах. На заслуженный отдых ушел в звании подполковника.

"За свои ратные подвиги во время Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович был награжден орденом Отечественной войны и медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "имени Г.К. Жукова". А за службу в рядах правоохранителей имеет звание "Ветеран труда" и ведомственные награды, в том числе медали "За безупречную службу". В 2025 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Иванова", - добавили в горадминистрации.