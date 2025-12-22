Умер ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Зубков

Рейтинг@Mail.ru
17:52 22.12.2025
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иваново Геннадий Зубков скончался на 101-м году жизни, сообщила администрация города. РИА Новости, 22.12.2025
иваново
харьков
полтава
общество
геннадий зубков
иваново
харьков
полтава
иваново, харьков, полтава, общество, геннадий зубков
Иваново, Харьков, Полтава, Общество, Геннадий Зубков
© Фото : Администрация города ИвановаГеннадий Зубков
Геннадий Зубков
© Фото : Администрация города Иванова
Геннадий Зубков
РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иваново Геннадий Зубков скончался на 101-м году жизни, сообщила администрация города.
"В понедельник 22 декабря в Иванове на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иванова Геннадий Владимирович Зубков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зубков родился 28 января 1925 года. В декабре 1942 года был призван на службу в Советскую армию и направлен в Подольское военное училище, из которого затем был откомандирован в действующую армию в 776-й стрелковый полк 214-й дивизии. Вместе с однополчанами прошел всю войну. Принимал участие в освобождении Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии и Кировограда. Свой боевой путь сержант Зубков закончил 11 мая 1945 года в Праге.
Затем он почти 30 лет работал в правоохранительных органах. На заслуженный отдых ушел в звании подполковника.
"За свои ратные подвиги во время Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович был награжден орденом Отечественной войны и медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "имени Г.К. Жукова". А за службу в рядах правоохранителей имеет звание "Ветеран труда" и ведомственные награды, в том числе медали "За безупречную службу". В 2025 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Иванова", - добавили в горадминистрации.
 
Иваново, Харьков, Полтава
 
 
