Умер ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Зубков

"В понедельник 22 декабря в Иванове на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иванова Геннадий Владимирович Зубков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зубков родился 28 января 1925 года. В декабре 1942 года был призван на службу в Советскую армию и направлен в Подольское военное училище, из которого затем был откомандирован в действующую армию в 776-й стрелковый полк 214-й дивизии. Вместе с однополчанами прошел всю войну. Принимал участие в освобождении Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии и Кировограда. Свой боевой путь сержант Зубков закончил 11 мая 1945 года в Праге.
Затем он почти 30 лет работал в правоохранительных органах. На заслуженный отдых ушел в звании подполковника.
"За свои ратные подвиги во время Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович был награжден орденом Отечественной войны и медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "имени Г.К. Жукова". А за службу в рядах правоохранителей имеет звание "Ветеран труда" и ведомственные награды, в том числе медали "За безупречную службу". В 2025 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Иванова", - добавили в горадминистрации.