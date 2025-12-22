https://ria.ru/20251222/vens-2063837421.html
Политические изменения в ЕС могут угрожать ядерному оружию, заявил Вэнс
Политические изменения в ЕС могут угрожать ядерному оружию, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.12.2025
Политические изменения в ЕС могут угрожать ядерному оружию, заявил Вэнс
В случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие на континенте может попасть в руки людей, способных причинить вред США, заявил... РИА Новости, 22.12.2025
Политические изменения в ЕС могут угрожать ядерному оружию, заявил Вэнс
Вэнс: ядерное оружие может попасть в руки людей, способных навредить США
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
В случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие на континенте может попасть в руки людей, способных причинить вред США, заявил
вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Unherd.
"Если они поддадутся разрушительным моральным идеям, то ядерное оружие может попасть в руки людей, которые действительно способны нанести очень, очень серьезный вред США", - сказал Вэнс.
По его словам, речь идет о политиках со взглядами, близкими к исламистским, и это может произойти не за пять лет, но вполне возможно в пределах 15 лет с нынешнего момента.