На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
13:55 22.12.2025
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
На переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
украина
сша
запорожская аэс
украина
сша
в мире, украина, сша, запорожская аэс
В мире, Украина, США, Запорожская АЭС
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс

Вэнс: на переговорах по Украине стоит вопрос совместного контроля над ЗАЭС

Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Unherd.
"Остаются и другие, менее крупные вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?" - сказал Вэнс.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс
Вчера, 12:57
 
В миреУкраинаСШАЗапорожская АЭС
 
 
