https://ria.ru/20251222/vens-2063833980.html
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.12.2025
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
На переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:55:00+03:00
2025-12-22T13:55:00+03:00
2025-12-22T13:55:00+03:00
в мире
украина
сша
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
https://ria.ru/20251222/vens-2063813723.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, запорожская аэс
В мире, Украина, США, Запорожская АЭС
На переговорах по Украине стоит вопрос контроля над ЗАЭС, заявил Вэнс
Вэнс: на переговорах по Украине стоит вопрос совместного контроля над ЗАЭС