Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.12.2025
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс
Экономическая политика Европы привела к застою, а миграционная - к недовольству населения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Unherd. РИА Новости, 22.12.2025
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс
Вэнс: экономическая политика ЕС привела к застою