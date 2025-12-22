Рейтинг@Mail.ru
13:04 22.12.2025 (обновлено: 13:18 22.12.2025)
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс
Экономическая политика ЕС привела к застою, заявил Вэнс

Вэнс: экономическая политика ЕС привела к застою

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экономическая политика Европы привела к застою, а миграционная - к недовольству населения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Unherd.
"Их экономическая политика привела к очень масштабной стагнации на континенте. Их иммиграционная политика вызвала серьезное недовольство коренного населения", - сказал Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине
