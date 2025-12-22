Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией ДНР, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя. — Прим. ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", — сказал он в интервью порталу UnHerd.
По его словам, территориальные уступки существенно тормозят переговоры по урегулированию конфликта, но, тем не менее, сторонам удалось добиться некоторого прорыва.
"Остаются и другие, менее крупные вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?" — добавил вице-президент.
Абсолютной уверенности в достижении мира нет, подчеркнул он.
Вэнс также раскритиковал европейские страны за их политику, которая привела к стагнации и недовольству населения. По его мнению, в долгосрочной перспективе они могут утратить общий с США культурный фундамент. Он также опасается, что в случае радикальных изменений на континенте ядерное оружие может попасть в руки людей, которые способны навредить его стране.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как рассказали в Кремле, российский спецпредставитель должен был получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Путину.