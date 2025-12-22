Рейтинг@Mail.ru
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.12.2025
12:57 22.12.2025 (обновлено: 13:53 22.12.2025)
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс
В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией ДНР, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией ДНР, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя. — Прим. ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", — сказал он в интервью порталу UnHerd.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
Вчера, 03:24
По его словам, территориальные уступки существенно тормозят переговоры по урегулированию конфликта, но, тем не менее, сторонам удалось добиться некоторого прорыва.
"Остаются и другие, менее крупные вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?" — добавил вице-президент.
Абсолютной уверенности в достижении мира нет, подчеркнул он.
Вэнс также раскритиковал европейские страны за их политику, которая привела к стагнации и недовольству населения. По его мнению, в долгосрочной перспективе они могут утратить общий с США культурный фундамент. Он также опасается, что в случае радикальных изменений на континенте ядерное оружие может попасть в руки людей, которые способны навредить его стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
Вчера, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как рассказали в Кремле, российский спецпредставитель должен был получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Путину.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
21 декабря, 22:23
 
