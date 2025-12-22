https://ria.ru/20251222/vens-2063812694.html
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044259770_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_221b5b21a22575efc7475c5fbd261577.jpg
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вэнс: вопрос уступки территорий тормозит переговоры по урегулированию на Украине