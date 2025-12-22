Рейтинг@Mail.ru
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
12:54 22.12.2025 (обновлено: 13:16 22.12.2025)
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.12.2025
2025
в мире, мирный план сша по украине, сша, донецкая народная республика
В мире, Мирный план США по Украине, США, Донецкая Народная Республика
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию

Вэнс: вопрос уступки территорий тормозит переговоры по урегулированию на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я думаю, что русские действительно хотят установить территориальный контроль над ДНР. Понятно, что украинцы рассматривают это как серьезную проблему безопасности... Так что эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах", - сказал Вэнс в интервью порталу UnHerd.
