В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США

МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона подтвердила готовность оказать боливарианской республике поддержку в противодействии блокаде США, сообщил венесуэльский министр.
По словам венесуэльского министра, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Карибском регионе, включая агрессивные действия США и грубые нарушения международного права: нападения на суда, внесудебные казни и акты пиратства, ответственность за которые Каракас возлагает на Вашингтон. Как добавил Хиль, Лавров в разговоре напомнил о недопустимости таких действий, выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы и заверил, что РФ поддерживает республику в защите регионального мира и принципов международного права.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.