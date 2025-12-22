Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 22.12.2025 (обновлено: 19:36 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/venesuela-2063949110.html
В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США
В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США - РИА Новости, 22.12.2025
В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США
Министры иностранных дел РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона подтвердила готовность оказать РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:33:00+03:00
2025-12-22T19:36:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
сергей лавров
николас мадуро
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20251222/mid-2063933346.html
https://ria.ru/20251222/turtsija-2063752807.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, сергей лавров, николас мадуро, мария захарова, оон, nbc
В мире, Венесуэла, Россия, США, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Мария Захарова, ООН, NBC
В Венесуэле заявили о поддержке Москвой в противодействии блокаде США

Глава МИД Венесуэлы: Москва предложила поддержку в противодействии блокаде США

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона подтвердила готовность оказать боливарианской республике поддержку в противодействии блокаде США, сообщил венесуэльский министр.
"Глава МИД России заявил, что Москва окажет Венесуэле всестороннее сотрудничество и поддержку в противодействии блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета безопасности ООН", - написал Хиль в Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
МИД: Россия солидарна с Венесуэлой на фоне эскалации в Карибском море
Вчера, 18:36
По словам венесуэльского министра, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Карибском регионе, включая агрессивные действия США и грубые нарушения международного права: нападения на суда, внесудебные казни и акты пиратства, ответственность за которые Каракас возлагает на Вашингтон. Как добавил Хиль, Лавров в разговоре напомнил о недопустимости таких действий, выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы и заверил, что РФ поддерживает республику в защите регионального мира и принципов международного права.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы
Вчера, 09:50
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАСергей ЛавровНиколас МадуроМария ЗахароваООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала