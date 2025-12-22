Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/venesuela-2063730868.html
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент - РИА Новости, 22.12.2025
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент
Венесуэла продолжает отправку нефти в Соединенные Штаты, несмотря на захват американскими военными танкеров с венесуэльским сырьем, сообщила вице-президент... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:01:00+03:00
2025-12-22T06:01:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
дональд трамп
дельси родригес
николас мадуро
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44110c4f72fdde7654b942fe25031613.jpg
https://ria.ru/20251218/ssha-2062794901.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062531764.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0783a3fe5885c2cab3ddd7115951427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, сша, дональд трамп, дельси родригес, николас мадуро, chevron , nbc
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Дональд Трамп, Дельси Родригес, Николас Мадуро, Chevron , NBC
Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент

Вице-президент Родригес: Венесуэла продолжает отправку нефти в США

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжает отправку нефти в Соединенные Штаты, несмотря на захват американскими военными танкеров с венесуэльским сырьем, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.
"Из нашей страны вышло судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов при строгом соблюдении норм и во исполнение обязательств, принятых нашей нефтяной отраслью", - написала она в своем Telegram-канале, приложив видео с судном.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
18 декабря, 01:21
По словам Родригес, Каракас в своих действиях последовательно придерживается национального и международного права.
Заявление прозвучало на фоне резкого роста напряженности вокруг венесуэльского нефтяного экспорта. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало после его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
17 декабря, 06:25
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАДональд ТрампДельси РодригесНиколас МадуроChevronNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала