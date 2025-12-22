Венесуэла продолжает отправку нефти в США, заявил вице-президент

МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжает отправку нефти в Соединенные Штаты, несмотря на захват американскими военными танкеров с венесуэльским сырьем, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.
"Из нашей страны вышло судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов при строгом соблюдении норм и во исполнение обязательств, принятых нашей нефтяной отраслью", - написала она в своем Telegram-канале, приложив видео с судном.
Заявление прозвучало на фоне резкого роста напряженности вокруг венесуэльского нефтяного экспорта. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало после его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.