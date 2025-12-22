В Вашингтоне прошли шуточные похороны одноцентовой монеты

Люди бросают монетки в гроб во время шуточных похорон одноцентовой монеты

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители США провели в Вашингтоне шуточные похороны одноцентовой монеты (пенни), чеканку которой прекратили в ноябре, сообщает телеканал Fox News

В ноябре газета New York Times сообщала, что США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков. В мае телеканал CNN сообщал, что министерство финансов США прекращает их чеканку из-за нерентабельности.

"В субботу люди собрались в столице страны, чтобы отдать дань уважения пенни. Похороны понарошку, организованные платформой по управлению финансами Ramp, были проведены у Мемориала Линкольну в Вашингтоне", - говорится в материале телеканала.

По данным Fox News, люди собрались у белого гроба пенни, среди участников были и переодетые актеры. Так, с речью выступили экс-президент США Авраам Линкольн , чей профиль украшает монету, его жена Мэри Тодд, убийца Линкольна Джон Уилкс Бут, экс-президенты Джордж Вашингтон Томас Джефферсон . Своим присутствием похороны почтили также Санта Клаус и клоун из франшизы "Оно" Пеннивайз, державший в руке воздушный шарик с надписью "Сочувствуем вашей утрате".

"Среди других выступающих был... экономист Ара Харазьян, представивший "результаты вскрытия", в которых пояснялось, что производство пенни стоит дороже, чем трехцентовой монеты", - сообщает телеканал.

По данным Fox News, в конце мероприятия участники бросали одноцентовые монеты в открытый гроб, отдавая таким образом дань уважения.

Пенни была одной из первых монет, выпущенных монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.