В Вашингтоне прошли шуточные похороны одноцентовой монеты
22.12.2025
13:22 22.12.2025
В Вашингтоне прошли шуточные похороны одноцентовой монеты
В Вашингтоне прошли шуточные похороны одноцентовой монеты - РИА Новости, 22.12.2025
В Вашингтоне прошли шуточные похороны одноцентовой монеты
Жители США провели в Вашингтоне шуточные похороны одноцентовой монеты (пенни), чеканку которой прекратили в ноябре, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жители США провели в Вашингтоне шуточные похороны одноцентовой монеты (пенни), чеканку которой прекратили в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
В ноябре газета New York Times сообщала, что США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков. В мае телеканал CNN сообщал, что министерство финансов США прекращает их чеканку из-за нерентабельности.
"В субботу люди собрались в столице страны, чтобы отдать дань уважения пенни. Похороны понарошку, организованные платформой по управлению финансами Ramp, были проведены у Мемориала Линкольну в Вашингтоне", - говорится в материале телеканала.
По данным Fox News, люди собрались у белого гроба пенни, среди участников были и переодетые актеры. Так, с речью выступили экс-президент США Авраам Линкольн, чей профиль украшает монету, его жена Мэри Тодд, убийца Линкольна Джон Уилкс Бут, экс-президенты Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Своим присутствием похороны почтили также Санта Клаус и клоун из франшизы "Оно" Пеннивайз, державший в руке воздушный шарик с надписью "Сочувствуем вашей утрате".
"Среди других выступающих был... экономист Ара Харазьян, представивший "результаты вскрытия", в которых пояснялось, что производство пенни стоит дороже, чем трехцентовой монеты", - сообщает телеканал.
По данным Fox News, в конце мероприятия участники бросали одноцентовые монеты в открытый гроб, отдавая таким образом дань уважения.
Пенни была одной из первых монет, выпущенных монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.
Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.
