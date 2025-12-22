https://ria.ru/20251222/varnava-2063822789.html
Племянник Варнавы признал вину по делу о мошенничестве
происшествия
россия
екатерина варнава
происшествия, россия, екатерина варнава
Происшествия, Россия, Екатерина Варнава
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий признал вину по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с уголовным делом.
"Фигурант заявлял, что признал вину", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Мытищинский суд на полгода продлил домашний арест обвиняемому.
Георгий Варнава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ
(покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.