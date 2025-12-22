https://ria.ru/20251222/varnava-2063792901.html
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы - РИА Новости, 22.12.2025
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
Мытищинский суд продлил на полгода домашний арест племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:42:00+03:00
2025-12-22T11:42:00+03:00
2025-12-22T11:47:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026297687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
РИА Новости: суд на полгода продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мытищинский суд продлил на полгода домашний арест племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Георгий Варнава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.