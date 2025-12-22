Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы - РИА Новости, 22.12.2025
11:42 22.12.2025 (обновлено: 11:47 22.12.2025)
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы - РИА Новости, 22.12.2025
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы
Мытищинский суд продлил на полгода домашний арест племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2025
2025
Суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы

РИА Новости: суд на полгода продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мытищинский суд продлил на полгода домашний арест племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Георгий Варнава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве
30 июня, 14:05
 
Происшествия
 
 
