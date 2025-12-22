Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Многие вооружения, которые западные страны поставляют Украине, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, Многие вооружения, которые западные страны поставляют Украине, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет французская газета Parisien.

Издание сослалось на публикацию швейцарской НПО Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), которая в июне 2024 года приводила данные, согласно которым с февраля 2022 года было потеряно или украдено около 600 тысяч единиц оружия, поставленных Киеву

"Хотя подавляющее большинство поставленной Киеву техники вносит значительный вклад в военные усилия, многие грузы исчезают с радаров по прибытии в пункт назначения. Некоторые вооружения с колоссальной разрушительной силой помещаются в багажнике автомобиля... Перенаправить их не так уж нереально... Сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне того, что ЕС предоставил Украине беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро", - говорится в материале.

Издание отмечает, что еще до начала российской специальной военной операции у Украины уже была репутация центра незаконной торговли оружием.

Геополитический аналитик Ульрик Буна рассказал газете, что часто, как и в других конфликтах, с оружием уезжают солдаты, которых "заставляют продавать" его под предлогом утери. По словам эксперта, некоторые военачальники завышают число солдат для получения достаточного количества вооружений, а часть из него перенаправляют в другие места.

Издание добавляет, что западные страны снабжают поставляемые вооружения средствами для отслеживания, но это сосредоточено на наиболее дорогостоящей технике, в то время как стрелковое оружие остается без подобного внимания. Именно его чаще всего похищают преступные организации на Украине, указывает газета.