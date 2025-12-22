Рейтинг@Mail.ru
Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
23:32 22.12.2025
Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ
Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ
Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ
Многие вооружения, которые западные страны поставляют Украине, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, сложности с их отслеживанием вызывают... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T23:32:00+03:00
2025-12-22T23:32:00+03:00
Многие западные вооружения пропадают на Украине, сообщают СМИ

Parisien: многие западные вооружения исчезают с радаров по прибытии на Украину

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeВоеннослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи Украине
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи Украине - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Многие вооружения, которые западные страны поставляют Украине, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет французская газета Parisien.
Издание сослалось на публикацию швейцарской НПО Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), которая в июне 2024 года приводила данные, согласно которым с февраля 2022 года было потеряно или украдено около 600 тысяч единиц оружия, поставленных Киеву.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ
Вчера, 22:15
"Хотя подавляющее большинство поставленной Киеву техники вносит значительный вклад в военные усилия, многие грузы исчезают с радаров по прибытии в пункт назначения. Некоторые вооружения с колоссальной разрушительной силой помещаются в багажнике автомобиля... Перенаправить их не так уж нереально... Сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне того, что ЕС предоставил Украине беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро", - говорится в материале.
Издание отмечает, что еще до начала российской специальной военной операции у Украины уже была репутация центра незаконной торговли оружием.
Геополитический аналитик Ульрик Буна рассказал газете, что часто, как и в других конфликтах, с оружием уезжают солдаты, которых "заставляют продавать" его под предлогом утери. По словам эксперта, некоторые военачальники завышают число солдат для получения достаточного количества вооружений, а часть из него перенаправляют в другие места.
Издание добавляет, что западные страны снабжают поставляемые вооружения средствами для отслеживания, но это сосредоточено на наиболее дорогостоящей технике, в то время как стрелковое оружие остается без подобного внимания. Именно его чаще всего похищают преступные организации на Украине, указывает газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Транспортировка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву
7 декабря, 17:51
 
В миреУкраинаКиевЕвросоюзНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
