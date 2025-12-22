Рейтинг@Mail.ru
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063964265.html
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times - РИА Новости, 22.12.2025
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times
На военном кладбище во Львове, где хоронят военнослужащих ВСУ, закончились места, а нового участка хватит ненадолго, сообщает газета Times. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T21:52:00+03:00
2025-12-22T21:52:00+03:00
в мире
львов
украина
херсонская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg
https://ria.ru/20251222/vsu-2063893352.html
https://ria.ru/20251222/dnepr-2063815247.html
львов
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_cf32f8f05b5e19445c7bb5e606a059fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, херсонская область , владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times

Times: во Львове закончились места на кладбище, нового участка хватит ненадолго

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На военном кладбище во Львове, где хоронят военнослужащих ВСУ, закончились места, а нового участка хватит ненадолго, сообщает газета Times.
В начале декабря украинское издание NV сообщило, что мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, а местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Военные ВСУ дезертируют из-за низких зарплат, пишут украинские СМИ
Вчера, 16:48
"После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище -ред.) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших... Первое новое захоронение на этом месте ... состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил", - говорится в материале на сайте Times.
При этом местные чиновники пожаловались западным журналистам, что и этого участка может хватить ненадолго.
"Мы понимаем, что этого может быть недостаточно", - приводит газета слова заместителя главы городской администрации Львова Евгения Бойко.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Вчера, 13:03
 
В миреЛьвовУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала