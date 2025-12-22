Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times

"После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище -ред.) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших... Первое новое захоронение на этом месте ... состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил", - говорится в материале на сайте Times.