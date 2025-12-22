МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук озвучил четыре условия для организации президентских выборов, сообщил телеканал "Новости.Live".
"Предстоящие выборы требуют решения ряда вопросов, в частности, речь идет о: голосовании находящихся на фронте военных; голосовании миллионов украинцев, находящихся сейчас за границей; избирательном праве граждан, находящихся (на подконтрольных России территориях. — Прим. ред.); присутствии иностранных наблюдателей для демократических и безопасных выборов", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу Владимир Путин заявил, что Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.
Как утверждает Стефанчук в опубликованном телеканалом видео, он подписал распоряжение о подготовке законопроекта о выборах.
Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о формировании в парламенте группы по вопросу возможного проведения выборов. Как позднее уточнил депутат Ярослав Железняк, Рада готовится проводить не только президентские выборы: в отправленных парламентариям бумагах употребляется более общая формулировка.
В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
