США стали предоставлять Украине больше разведданных, заявил Буданов*

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* утверждает, что США стали предоставлять Киеву больше разведданных.
В марте США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь в обеспечении безопасности Украины, говорилось в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
В конце ноября телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что в Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию. По словам собеседника телеканала, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
* Внесен в список террористов и экстремистов