США стали предоставлять Украине больше разведданных, заявил Буданов*
19:02 22.12.2025 (обновлено: 19:26 22.12.2025)
США стали предоставлять Украине больше разведданных, заявил Буданов*
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* утверждает, что США стали предоставлять Киеву больше разведданных.
Кирилл Буданов*
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* утверждает, что США стали предоставлять Киеву больше разведданных.
"Да, конечно, и на самом деле он (обмен - ред.) растет с каждым днем", - заявил Буданов* в интервью изданию Forbes, отвечая на вопрос о продолжении взаимовыгодных сделок США и Украины, таких как обмен разведданными.
В марте США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь в обеспечении безопасности Украины, говорилось в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
В конце ноября телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что в Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию. По словам собеседника телеканала, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 18:50
 
Заголовок открываемого материала