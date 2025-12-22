В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временная следственная комиссия для расследований нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства создана в Верховной раде Украины, сообщает в понедельник сайт парламента.

"Определить, что основными задачами временной следственной комиссии является: проведение проверки и расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины в военное время, в сфере обеспечения обороны… проведение проверки и расследование возможных фактов нарушения антикоррупционного законодательства Украины в военное время в разных сферах экономической деятельности страны, включая инфраструктуру Украины, обеспечивающую функционирование экономики и жизнедеятельность общества", - говорится на сайте Рады.

Отмечается, что главой комиссии назначен депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что комиссия начинает работу.

Глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева заявила 21 декабря, что после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны. Она отметила, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.