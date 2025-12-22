Рейтинг@Mail.ru
В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063933757.html
В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере
В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере - РИА Новости, 22.12.2025
В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере
Временная следственная комиссия для расследований нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства создана в Верховной раде Украины, сообщает в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:37:00+03:00
2025-12-22T18:37:00+03:00
в мире
украина
россия
тимур миндич
герман галущенко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eea235dc13de1d49fd683f6821d0686c.jpg
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060316180.html
https://ria.ru/20251221/dmitruk-2063610186.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f10efdb9cc3af90fe30be9f798ebb9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, тимур миндич, герман галущенко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
В Раде создали комиссию для расследования нарушений в оборонной сфере

В Раде создали временную комиссию для расследования нарушений в сфере обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временная следственная комиссия для расследований нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства создана в Верховной раде Украины, сообщает в понедельник сайт парламента.
"Определить, что основными задачами временной следственной комиссии является: проведение проверки и расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины в военное время, в сфере обеспечения обороны… проведение проверки и расследование возможных фактов нарушения антикоррупционного законодательства Украины в военное время в разных сферах экономической деятельности страны, включая инфраструктуру Украины, обеспечивающую функционирование экономики и жизнедеятельность общества", - говорится на сайте Рады.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Орбан сделал громкое заявление о коррупционном скандале на Украине
6 декабря, 15:38
Отмечается, что главой комиссии назначен депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что комиссия начинает работу.
Глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева заявила 21 декабря, что после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны. Она отметила, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
21 декабря, 09:21
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичГерман ГалущенкоАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала