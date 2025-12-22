Рейтинг@Mail.ru
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер" - РИА Новости, 22.12.2025
17:40 22.12.2025
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер"
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер" - РИА Новости, 22.12.2025
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер"
На Украине из-за падения доходов населения закрываются последние магазины сети спортивной одежды и снаряжения Athletics, ранее работавшие под брендом... РИА Новости, 22.12.2025
украина, россия, сингапур (город), владимир зеленский, спортмастер, facebook
Украина, Россия, Сингапур (город), Владимир Зеленский, Спортмастер, Facebook
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер"

На Украине закрывают последние магазины дочки "Спортмастера"

Магазин товаров для спорта "Спортмастер". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Украине из-за падения доходов населения закрываются последние магазины сети спортивной одежды и снаряжения Athletics, ранее работавшие под брендом "Спортмастер", идут финальные распродажи, сообщила торговая сеть на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Только с 18 по 31 декабря самая финальная распродажа – закрытие последних магазинов Athletics", - сообщается на странице торговой сети в соцсети.
Украинская "дочка" сети "Спортмастер" поменяла своё название после того, как в 2021 году Владимир Зеленский ввёл санкции против оформленной в Сингапуре компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. В результате продажи бизнеса, топ-менеджмент "Спортмастер Украина" совместно с новыми владельцами создали на Украине компанию Athletics. В начале 2022 года вывески Sportmaster сменили на Athletics. Сеть Athletics насчитывала 29 магазинов в 15 городах Украины.
По сообщениям прессы, формальное решение о закрытии сети было принято еще в июне 2025 года, однако компания до последнего пыталась удержать бизнес. Директор сети Людмила Кныш заявляла в интервью СМИ, что на решение о закрытии повлияло сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики с военными рисками и невозможность согласовать экономику оффлайн-формата при текущих арендных ставках и стоимости энергии. Руководство сети также предпринимало попытки продажи бизнеса или привлечения инвесторов, но не нашли баланса между справедливой ценой и приемлемыми рисками для сторон. По словам Кныш, инвесторы видят потенциал рынка, но военные риски, дорогие страховки и неопределённые горизонты окупаемости усложняют сделки.
Монеты Нацбанка Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за России
2 сентября 2024, 16:25
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
УкраинаРоссияСингапур (город)Владимир ЗеленскийСпортмастерFacebook
 
 
