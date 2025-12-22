https://ria.ru/20251222/ukraina-2063909283.html
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Украине из-за падения доходов населения закрываются последние магазины сети спортивной одежды и снаряжения Athletics, ранее работавшие под брендом "Спортмастер", идут финальные распродажи, сообщила торговая сеть на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Только с 18 по 31 декабря самая финальная распродажа – закрытие последних магазинов Athletics", - сообщается на странице торговой сети в соцсети.
Украинская "дочка" сети "Спортмастер
" поменяла своё название после того, как в 2021 году Владимир Зеленский
ввёл санкции против оформленной в Сингапуре
компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. В результате продажи бизнеса, топ-менеджмент "Спортмастер Украина" совместно с новыми владельцами создали на Украине
компанию Athletics. В начале 2022 года вывески Sportmaster сменили на Athletics. Сеть Athletics насчитывала 29 магазинов в 15 городах Украины.
По сообщениям прессы, формальное решение о закрытии сети было принято еще в июне 2025 года, однако компания до последнего пыталась удержать бизнес. Директор сети Людмила Кныш заявляла в интервью СМИ, что на решение о закрытии повлияло сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики с военными рисками и невозможность согласовать экономику оффлайн-формата при текущих арендных ставках и стоимости энергии. Руководство сети также предпринимало попытки продажи бизнеса или привлечения инвесторов, но не нашли баланса между справедливой ценой и приемлемыми рисками для сторон. По словам Кныш, инвесторы видят потенциал рынка, но военные риски, дорогие страховки и неопределённые горизонты окупаемости усложняют сделки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.